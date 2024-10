“UNIDOS” arruola nuove adesioni al progetto politico che nasce intorno alla figura di Mauro Pili. Nelle ultime ore hanno aderito al movimento quattro consiglieri della Provincia di Sassari in forza al Pdl.

Si tratta di Grazia Onida (moglie di Antonello Zanza), questore del consiglio provinciale ed ex MPA e Toni Faedda (PDL), vice presidente del consiglio provinciale. Si aggiungono alla lista anche il capogruppo dei Riformatori Giuseppe Mellino, Ennio Ballarini (ex PDL) e Michele Posadinu (ex UDC).