L’appuntamento autunnale dell’UNICEF si rinnova e torna prossimi 4 e 5 ottobre, in oltre 900 piazze italiane con l’iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi “La tazza dei diritti”.

Migliaia di volontari dell’UNICEF offriranno al pubblico, a fronte di una donazione minima di 10 euro, una tazza dell’amatissima “Pimpa”; sarà possibile scegliere fra sei diversi tipi di tazza, ognuna con colori diversi a seconda del diritto rappresentato: dal diritto all’istruzione, a quello alla nutrizione, al gioco e lo sport, alla salute e all’uguaglianza.

Nella Provincia di Sassari si possono trovare le “Tazze dei Diritti” ad Alghero nella Piazza della Mercede, a Berchidda in Piazza del Popolo, a Sassari in Piazza Castello, a Santa Maria Coghinas in Piazza della Chiesa, a Thiesi in Via la Marmora n.33. non solo hanno aderito anche i comuni di

Banari, Bessule, Bono, Bottida, Cargeghe, Muros, Nule, Semestene, Porto Torres, Tergu, Tissi.

Oltre alla “Pimpa”, testimonial dell’iniziativa è il popolare Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia Lino Banfi: i due eccezionalmente “insieme” sono i protagonisti di questa campagna di comunicazione, che comprende uno spot televisivo, uno radiofonico e una locandina.

I fondi raccolti con l’iniziativa “Tazza dei diritti” verranno destinati direttamente ai progetti contro la mortalità infantile dell’UNICEF, in particolare ai programmi di sopravvivenza e sviluppo della prima infanzia portati avanti nei paesi dell’Africa occidentale e centrale, con un focus particolare sulla Sierra Leone.

“L’obiettivo di questa iniziativa di piazza che ci riunisce per il settimo anno nella prima settimana di ottobre è quello di portare i diritti dei bambini al centro dell’attenzione pubblica proprio nel 25° anniversario dell’approvazione della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e di raccogliere fondi a sostegno dei programmi UNICEF contro la mortalità infantile”, ha dichiarato Giacomo Guerrera, Presidente dell’UNICEF Italia. “I tassi di sopravvivenza dei bambini sono significativamente aumentati dal 1990: il numero assoluto delle morti sotto i cinque anni è stato dimezzato: da 12,7 a oltre 6 milioni. I primi 28 giorni di vita di un neonato sono i più vulnerabili, con quasi 2,8 milioni di bambini che muoiono ogni anno durante questo periodo. Molti di questi decessi potrebbero essere facilmente prevenuti prima, durante e immediatamente dopo la nascita con interventi semplici, efficaci e a basso costo. L’appuntamento è per il 4 e 5 ottobre. Con un piccolo gesto di solidarietà potremo insieme garantire un futuro a milioni di bambini”, ha concluso Guerrera.

Per l’utilizzo dell’immagine della “Pimpa” si ringraziano per la disponibilità: Francesco Tullio Altan, l’agenzia di illustratori Quipos e Francesca Vettori, che dà voce alla “Pimpa”.

“I diritti dei bambini si difendono anche con una tazza”