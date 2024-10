Unica Radio riceve il premio come "Best Student Radio Station 2020 - Italy" da Corporate Vision, azienda inglese che lavora costantemente per incentivare e promuovere le migliori realtà nel campo della comunicazione, con l’intento di contribuire a sviluppare un mondo del lavoro più produttivo ed efficiente.

Un riconoscimento importante, che onora l’emittente cagliaritana e la premia per il costante lavoro svolto da oltre dieci anni sul territorio isolano, raccontando costantemente la città di Cagliari, senza mai trascurare il mondo della cultura isolana.

"Premio innovazione dei media": è questa la categoria del riconoscimento assegnato alla radio studentesca di Cagliari, fondata nell’ottobre del 2007 da un gruppo di studenti isolani. La realtà è da sempre attenta all'innovazione e alla tecnologia tanto da essere la prima radio universitaria italiana a trasmettere in DAB+, standard di radiodiffusione digitale che permette la trasmissione sonora di programmi radiofonici e musica ad alta qualità. L'emittente aderisce, inoltre, al circuito delle radio universitarie italiane Raduni e al network Ang InRadio promosso dall'Agenzia Nazionale per i Giovani e al Circuito InDifesa.

Un percorso in crescendo per Unica Radio fatto di soddisfazioni e riconoscimenti: dal primo premio ricevuto nel 2010 per "European podcast Award" assegnato da Olympus Audio System, a quello del 2012 come "Station of the Year" assegnato dall'organizzatore del College Radio Day supportato da TuneIn, per aver coordinato per la prima volta la diretta a reti unificate delle radio universitarie a livello mondiale. A seguire nel 2015 ha ricevuto il premio per la migliore trasmissione radiofonica da "Radio Atenei".

L'emittente permette agli studenti universitari di Cagliari di svolgere presso la propria testata giornalistica il tirocinio universitario riconoscendo loro i crediti formativi.

Nel 2019 Unica Radio ha portato avanti un progetto innovativo: realizzare uno studio radiofonico mobile al fine di raccontare con immediatezza gli eventi culturali dell'isola attraverso le voci dei suoi protagonisti.

Unica Radio è in continua crescita sotto il segno della tecnologia e dell'innovazione il premio è il riconoscimento della crescita dell'emittente cagliaritana.

LA RADIO - Unica Radio, webradio degli studenti dell'Università di Cagliari è figlia di un progetto universitario nato nel 2007, finanziato attraverso i fondi dedicati alle attività culturali dell’Università di Cagliari e il fondo regionale dell’ERSU Cagliari. L'emittente è una realtà che coinvolge gli studenti e il territorio con partecipazione e numeri in costante crescita. Negli anni ha attivato diverse collaborazioni con emittenti nazionali tra le quali LA7, RAI, Radio Rai, m2o, Gruppo Editoriale L’Espresso e con associazioni no profit universitarie. Il suo obiettivo principale è rivolto alla promozione di cultura, eventi e informazione. Porta avanti le passioni degli studenti, ne valorizza le attitudini ed evidenzia le innovazioni del presente. Unica Radio si caratterizza come una emittente sociale: sfrutta la rete e la tecnologia per comunicare con gli studenti e con i giovani. La stazione radio è sempre presente negli eventi culturali e nelle manifestazioni del territorio. Unica Radio ha diretto tecnicamente il World College Radio Day, giornata mondiale delle radio universitarie coordinando la regia mondiale. Ha ricevuto per l’impegno e la valenza tecnica il ringraziamento dell'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. L’emittente Unica Radio è testata giornalistica registrata al Tribunale di Cagliari, partecipa al progetto Europeo Europhonica all’interno del Parlamento di Strasburgo e di Bruxelles promosso dall’Associazione Raduni. Unica Radio è la prima radio universitaria in Italia a trasmettere in DAB+ e a diffondere i suoi contenuti attraverso le principali piattaforme di streaming (Spotify, Google Music su tutte).