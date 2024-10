Non si fermano neanche in estate le attività della Biblioteca “Salvatore Sale” di Padria. Per il periodo estivo, infatti, la cooperativa Loguidea ha promosso varie attività dedicate a bambini e ragazzi.

Nello specifico, saranno attivati una serie di laboratori di lettura dedicati ai bambini della scuola primaria e dell’infanzia e uno spazio compiti estivo durante gli orari di apertura. Inoltre, tutti i martedì alle 17.00 verrà proiettato un film d’animazione.

Le operatrici hanno anche reso noto che, a partire dal mese di luglio, sarà attivo il nuovo servizio di prestito a domicilio riservato agli anziano o alle persone impossibilitate per disabilità o per lavoro. Il servizio avrà una cadenza mensile e sarà gratuito. Maggiori informazioni negli orari di apertura della biblioteca (dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.30), al numero di telefono 0798080004 o all’indirizzo di posta elettronica loguidea@libero.it.