Nove spettacoli in altrettanti giorni, un fitto tour in lungo e in largo per tutta la Sardegna predisposto grazie alla collaborazione di Valdo di Nolfo come booking agency.

Un’idea, quella della Tournée da Bar, tanto semplice quanto rivoluzionaria quella messa in piedi da Davide Lorenzo Palla, attore e fondatore della compagnia con l’intento di arrivare a un pubblico diverso e più giovane, ma se i giovani non vanno in teatro allora è il teatro a dover andare dai giovani.

Lo spettacolo girerà la Sardegna on Romeo&Giulietta #Unplugged. Davide Lorenzo Palla e Irene Timpanaro interpreteranno più personaggi, reciteranno i testi di Shakespeare e subito dopo tornano a raccontare la storia rivolgendosi direttamente agli spettatori Accanto a loro Tiziano Cannas Aghedu, musicista e polistrumentista algherese di nascita ma milanese d’adozione lavorativa, dal vivo crea atmosfere armoniche sempre più ricche in un crescendo che corre verso il gran finale.

La “prima” sarda andrà in scena domani 18 luglio a Sassari all’Abetone, il giorno successivo ci si sposterà al Tropical sul golfo di Balai a Porto Torres, mentre sabato lo spettacolo si tiene al Caffè dei Pazzi di Alghero, città natale di Cannas, poi domenica a Il Baretto sulla spiaggia di Porto Ferro.

lunedì 22 ci si sposetràin Gallura al Faya di Porto San Paolo poi il 23 a Perfugas nello storico Sandalia, mercoledì 24 al Colibrì Beach Club sul Poetto in comune di Quartu, il 25 al Parco San Platano di Villaspeciosa per poi chiudere al Sotto la Torre di Capoterra.