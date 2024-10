Parte oggi 9 luglio il “Piscina Day”, il Servizio di ludoteca estiva 2018 promosso dal Comune di Mara e dalla Società Cultour presso l’ex colonia di Bonu Ighinu.

Previste varie attività, come il bagno in piscina, giochi, sport e piccole passeggiate naturalistiche. Il trasporto in autobus (partenza dal piazzale del Comune alle 9.00 e rientro alle 12.30) è aperto ai residenti (età massima 16 anni) attraverso il pagamento della quota di 4 euro che dovrà essere versata al momento della partenza.

L’ingresso in piscina potrà essere pagato presso l’ex colonia. Il Servizio sarà attivo i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30. Maggiori informazioni al numero di telefono 3495303029 (Sara).