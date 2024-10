Su segnalazione di alcuni passanti, la pattuglia della Stazione di Sant’Antioco ha rintracciato 11 migranti in località Is Pruinis, in zona balneare. Si tratta di un gruppo di adulti in buone condizioni di salute.

Sul posto la locale pattuglia. che sta tenendo sotto controllo le persone intercettate in attesa del mezzo della ditta che farà la scorta fino al centro di accoglienza di Monastir.

Nel frattempo, a Teulada, all’interno del poligono militare, il nucleo dei carabinieri ha notato in lontananza altri migranti. I militari si stanno recando sul posto per rintracciarli.