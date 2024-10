Il centrosinistra nel nuovo Consiglio comunale avrà nove donne, capitanate da Francesca Ghirra (Sel), la più votata con 1.378 preferenze. Una sola eletta nell'opposizione, Loredana Lai per Forza Cagliari con 731 preferenze e poi Antonietta Martinez del Movimento 5 stelle.

In tutto la pattuglia rosa schiera 11 consigliere su 34 seggi a Palazzo Bacaredda più il sindaco Massimo Zedda. Nel Pd cinque donne entrano in Consiglio per la prima volta: Rita Polo (911 voti), Benedetta Iannelli (841), Giorgia Melis (656), Rosanna Mura (632) e Grazia Maria De Matteis (616). Sel ha tre new entry: Matteo Massa (845 voti), Alessio Alias (638) e Andrea Dettori (631). Nel Psd'Az da segnalare il successo personale di Gianni Chessa con 1.232 voti. Nel centrodestra, la lista Massidda sindaco premia Pierluigi Mannino e Antonello Floris.

Due nuovi ingressi in Forza Cagliari con Alessandro Balletto e l'unica donna dell'opposizione, Loredana Lai. Altre new entry: Alessandro Sorgia e Federico Ibba.