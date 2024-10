Spaventoso incidente oggi, in tarda mattinata. Un autobetoniera si è ribaltata su un fianco a bordo strada. Il fatto è avvenuto in località Sa pedra ruja nel territorio di Siniscola. Il mezzo era carico di calcestruzzo. L’autista non ha riportato gravi conseguenze ma è stato trasportato, da un’ambulanza del 118, al San Francesco di Nuoro per accertamenti.

Nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno messo in sicurezza e liberato la carreggiata e i carabinieri.