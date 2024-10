Un'auto su 165 gira in Italia priva di assicurazione, secondo il bilancio di un'indagine condotta dalla Polizia su tutto il territorio nazionale tra il 3 e l'8 luglio. Lo 0,6% dei 419.612 veicoli controllati, nell'ambito dell'operazione "Mercurio Eye Insurance" condotta dalla Polizia in collaborazione con l'ANIA, è risultato senza assicurazione.

Sono state 2.419 le auto sequestrate, con 12 persone arrestate e 45 denunciate. L'identikit di chi era alla guida e' nel 90% dei casi italiano, over 50, per 40% con precedenti penali con auto di cilindrata compresa tra i mille e i 5 mila.

Tra le auto controllate e trovate prive di assicurazione c'è stato anche, in provincia di Nuoro, un carro funebre, con tanto di salma, che e' stato scortato dalla Polizia fino in chiesa per consentire la celebrazione del funerale.

Poi un testimone di nozze a Palermo rimasto a piedi dopo che gli è stata sequestrata l'auto priva di polizza assicurativa. Fino ad un uomo a Bari, evaso dagli arresti domiciliari e che circolava con patente revocata, dando le generalità del fratello.