Drammatico incidente stradale sull’ex 131, l’arteria che collega Sassari a Porto Torres. Un anziano 75enne, Tonino Sanna, originario di Porto Torres, è morto durante il terribile impatto con una Bmw 320 sw, all’altezza del bivio per Bancali, nei pressi della rotatoria per monte d’Accoddi.

Il ciclista era in procinto di rientrare a casa quando l’automobilista l’ha preso in pieno. Sul posto i medici del 118 i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del poveretto: i rilievi sono affidati alle pattuglie della PolStrada.