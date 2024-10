Un'anziana signora, come le tante presenti nei paesi della Sardegna, appoggiata ad un muretto: è la protagonista ritratta nel nuovo murale che abbellisce il centro storico di Muravera, realizzato dall'artista Stefano Pani , autore di altre opere che impreziosiscono non solo Muravera (dove se ne possono ammirare complessivamente sei, oltre a quelli realizzati in spazi privati) e gli altri paesi del Sarrabus.

Il titolo dell'opera è “ Un'anziana Curiosa ” e sono proprio gli anziani e le tradizioni uno dei temi ricorrenti nei murales realizzati da Pani, originario di Orroli, ma residente ormai da anni nel Sarrabus.

“ La signora anziana che guarda curiosa – ha spiegato Stefano Pani – è un'icona della Sardegna, è una figura che trasmette la conoscenza ”.

Il murale è stato realizzato lungo la via Marconi , in una parte del muro dell'asilo Santa Maria non lontano da un'altra opera realizzata dall'artista di fronte al museo Sanna Sulis. Il progetto è stato interamente finanziato da A.Doc - Associazione Docenti aps di Cagliari con il patrocinio del Comune di Muravera che ha messo a disposizione dell'artista le impalcature per realizzare il murales, oltre che un supporto per la parte burocratica relativa ai necessari permessi .

“ Ringrazio il Comune e tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di quest'opera ”, ha spiegato Stefano Pani. “ Il murale è una grande opportunità per abbellire e rendere unico il nostro centro storico ”, ha commentato il sindaco di Muravera, Salvatore Piu.