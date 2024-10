Un’altra giornata positiva sul fronte contagi. Infatti dopo gli aggiornamenti rilevati dall’Unità di crisi regionale il tabellino recita zero nuovi casi di positività al Covid-19, e anche il numero dei morti a causa del virus resta fermo a quota 132.

Anche per quanto riguarda i ricoveri in ospedale si registrano dati confortanti: nessun paziente si trova in terapia intensiva, mentre i guariti continuano ad aumentare, facendo registrare un +2 rispetto all'ultimo bollettino. Il totale dei guariti ammonta dunque a quota 1.179.

Al momento i pazienti sotto trattamento in ospedale risultano 12, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 21, per un’attuale somma complessiva di 33 positivi a livello regionale.

I contagi accertati dall'inizio dell'emergenza in Sardegna rimangono 1.363. Di questi, com'è noto, la fetta più consistente è stata riscontrata a Sassari (875). A seguire la città metropolitana di Cagliari (252), il Sud Sardegna (98), il Nuorese (79) e la provincia di Oristano (59).

Il totale dei tamponi eseguiti nell'Isola dall’inizio della pandemia è di 68.769, di cui 690 nelle ultime ore.