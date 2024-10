Un'altra giornata di neve in Sardegna dove prosegue l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile.

Sul Bruncu Spina, a Fonni, c'è chi si sposta a bordo delle motoslitte. La situazione non accenna a migliorare e per domani sono previste nuove importanti nevicate.

Il Monte Limbara è stato ricoperto da un manto che ha raggiunto un metro e venti di spessore a Punta Balistreri.

Nella serata di oggi i primi fiocchi sono caduti anche su Sassari mentre nella notte potrebbero registrarsi deboli precipitazioni nevose anche alle porte di Cagliari.

La neve continuerà a cadere per tutta la giornata di domani. La Protezione Civile invita a limitare gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. E' sconsigliato l'utilizzo di mezzi di trasporto a due ruote.