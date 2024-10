Altra giornata caratterizzata dagli incendi in Sardegna. Ventuno quelli scoppiati in tutto il territorio regionale, per tre dei quali è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei.

Fiamme a Esterzili, in località Funt.na Sadella, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Escalaplano, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi di Villasalto, S. Cosimo e Fenosu (Super Puma). È intervenuto anche un Canadair proveniente dalla base di Olbia. Sono intervenute quattro squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sadali, Escalaplano, Seulo ed Esterzili e una squadra di volontari dell'associazione di Sadali. Grazie al tempestivo intervento delle squadre a terra e dei mezzi aerei, l’incendio ha percorso una superficie di circa 5 ettari e le operazioni di spegnimento si sono concluse nel pomeriggio.

Un altro incendio è scoppiato nell’agro di Arzachena, con le operazioni di spegnimento iniziate nelle ore notturne e coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Olbia che ha gestito l'intervento delle squadre a terra dell'Agenzia Forestas e delle associazioni di volontariato. Alle prime ore del mattino è stato richiesto, da parte del Centro Operativo CFVA di Tempio (COP) ed autorizzato dalla SOUP, l'intervento dell'elicottero e del personale elitrasportato proveniente dalla base di Limbara. Su disposizione del DOS, sono intervenute in totale una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Olbia, due squadre dei Vigili del fuoco di Olbia, Arzachena e Sassari e due squadre di volontari delle associazioni di Arzachena e Olbia. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2 ettari e le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse intorno alle 13.

Infine, un elicottero proveniente dalla base di Fenosu è intervenuto per un incendio scoppiato nell’agro di Sardara, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Sanluri. Sono intervenute, inoltre, una squadra dei Barracelli di Collinas e una squadra di volontari dell’associazione di San Gavino Monreale. L’incendio ha interessato una superficie di terreni incolti di circa 3 ettari. Le operazioni di spegnimento dei mezzi arerei si sono concluse alle 18 circa, sul posto è tutt'ora presente la pattuglia forestale per la bonifica con mezzi manuali del perimetro.