Lui era il classico bravo ragazzo ben stimato, onesto lavoratore nell’azienda di famiglia e sempre disponibile con tutti. Poi la sua grande passione, con gli amici, in sella alla sua due ruote: proprio quest’ultima purtroppo l’ha tradito su quella maledetta curva della vecchia Orientale, luogo dove il ragazzo ha perso il controllo della Kawasaki Ninja e si è schiantato sul guardrail.

L’ennesima brutta tragedia stavolta sulla ss.125, da San Vito verso Cagliari in compagnia di altri coetanei. Giovanni guidava la sua potente moto, una curva gli è stata fatale: nel terribile urto è caduto sull’asfalto anche un altro centauro, Angelo Rubino, 59 anni, ricoverato poi in Neurochirurgia al Brotzu di Cagliari che secondo i medici fortunatamente non desta preoccupazioni.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, con la medicalizzata Mike 60, i Carabinieri della Radiomobile Quartu, coordinati dal maggiore Valerio Cadeddu: ai soccorritori le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi, Giovanni non ce l’ha fatta per il forte colpo durante l’impatto.

In paese, a Dolianova, la notizia della morte del 23enne è arrivata come un fulmine a ciel sereno: lui e la sua famiglia persone stimate e ben conosciute, la scomparsa di Giovanni su quei tornanti della125, in territorio di Burcei, è stato l’orrendo episodio che chiude l’anno nel dolore e nella tristezza.