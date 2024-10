Una violentissima tromba d'aria ha colpito il centro Sardegna e il medio campidano.

A Nurri, centro di circa 2.000 abitanti della provincia di Cagliari, si è abbattuto un violento vortice d'aria e grandine che ha creato diversi danni e disagi. Alberi sradicati e finiti sulle abitazioni, spezzato rami, ammaccature alle carrozzerie, ma anche vetri e luci spaccati.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Tanta la paura per la furia del vento. La festa organizzata per questa sera in onore di Santa Rosa è stata rimandata in data da definirsi.

La grandine caduta tra Nurri e Suelli

La grandine caduta tra Nurri e Suelli

Nurri

Nurri

Poco prima delle 19 sulla Trexenta si è abbattuta una tromba d'aria che ha sradicato alberi facendoli cadere anche sulla linea ferroviaria. La tratta fra Uras e Pabillonis è stata chiusa.

Nel territorio di Arbus, in Località Su Pistoccu è crollata la vecchia "casa del soldato", un edificio in pietra di un secolo che costituiva una sorta di monumento sul promontorio del tratto di costa.

Danni anche nell'oristanese in particolare nella zona di Mogoro, dove il vento ha strappato via i tetti di alcune aziende e fatto cadere rami e alberi.