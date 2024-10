Ieri sera a Gavoi i Carabinieri sono intervenuti in viale Repubblica dove, in una abitazione privata, a causa delle forti raffiche di vento, una tettoia in legno di una terrazza è stata strappata dalla struttura portante e proiettata sulla linea elettrica cittadina causando l’intera interruzione dell’energia in una zona del paese.

I Carabinieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area e hanno richiesto l’intervento di una squadra dellEnel che intorno alle 22 ha ripristinava l’erogazione dell’energia.

Non si sono registrati danni alle persone o alle cose.