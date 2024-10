E' un'altra giornata nera per quanto riguarda le intimidazioni agli amministratori sardi. La prima minaccia del 2018 è arrivata al sindaco di Iglesias, Emilio Gariazzo. A lui era destinato il macabro contenuto di una busta trovata questa mattina attorno alle 8.30 nei parcheggi sotterranei del municipio da un impiegato comunale.

All'interno una testa di capretto con due cartucce di fucile calibro 12 infilate in bocca, una carica e una svuotata, e in allegato una lettera con un messaggio d'auguri inquietante scritto a penna nera e in stampatello "Auguri sindaco, giunta e familiari".

L'impiegato che ha trovato il pacco ha subito chiamato i carabinieri della Compagnia di Iglesias che hanno avviato le indagini per risalire agli autori dell'intimidazione.

Il sindaco Gariazzo è stato sentito dagli inquirenti che sperano ora di poter estrapolare elementi utili alle indagini dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza attive nella zona.