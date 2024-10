Una vera e propria stazione meteorologica nel centro abitato di Pattada. E' l'idea di un 18enne del posto, Pietro Mongiu, che animato da una grande passione per la materia e la voglia di scoprire e approfondire le proprie conoscenze ha messo in piedi un'interessante realtà.

"Pattada Live Meteo", questo il nome del progetto. Le rilevazioni vengono compiute a 825 metri di altitudine e, una volta raccolte, sono consultabili sul web all'indirizzo pattadalivemeteo.altervista.org.

Il sito amatoriale è online dal 20 dicembre dello scorso anno. "L'idea per la sua creazione - si legge - parte dalla nostra passione per la meteorologia e dalla nostra volontà di creare un portale meteo di riferimento per il nostro paese fino ad allora inesistente, in quanto dopo anni di osservazione abbiamo riscontrato la significanza dei dati". Il kit composto da stazione e meteobridge, acquistato su internet, è stato installato, configurato e personalizzato in breve tempo così da rispondere al meglio alle esigenze dell'ideatore.

La stazione utilizza la semi-professionale "Ventus W835" schermata. "L'ho installata con l'aiuto di mio padrino, Angelo Masala - spiega Pietro Mongiu -. Il corpo unico esterno è dotato di sensore termoigrometrico, di anemometro, di pluviometro e rilevatore di raggi UV. Si trova sul tetto dell'abitazione a 1,08 m da tegole e muri, nel rispetto delle normative OMM per l'installazione di stazioni urbane, su un robustissimo sostegno che riduce a zero le oscillazioni. L'intero apparato comprende inoltre un ampio display per la visione dei dati e di un sistema con modem Wi-Fi per l'invio dei dati sul sito".

L'interfaccia della pagina è particolarmente intuitiva e risponde in maniera precisa a qualsiasi curiosità degli utenti: temperatura, umidità, pressione, velocità del vento, raffica di vento, precipitazioni e punto di rugiada. 

Nella sezione "Meteo" le previsioni e la mappa globale in costante aggiornamento. Nella sezione "Clima" la mappa climatica dal mondo. Nella finestra "Astronomia" è possibile conosce il succedersi delle fasi lunari, il calendario astronomico, gli orari di alba e tramonto e persino un interessante approfondimento sui crepuscoli, date e orari dei solstizi ed equinozi e il potenziale massimo di radiazione solare.

Un progetto certamente meritorio ed ambizioso che, grazie all'entusiasmo del giovane pattadese, definisce meglio le coordinate di un piccolo paese nell'immensità dell'universo.