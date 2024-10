REGALI PER FAVORI VIP IN AEROPORTO

Un inevitabile rinvio a giudizio - richiesto dal procuratore Riccardo Rossi - è l'atto conclusivo della lunga inchiesta sui favori concessi ai VIP nello scalo privato dell'Aeroporto Costa Smeralda. Il Direttore dell'impianto della Dogana, un impiegato ed uno spedizioniere si presenteranno davanti al giudice con una pioggia di capi di imputazione, che vanno dalla truffa al peculato, dal falso ideologico all'abuso di ufficio. Caviale e soggiorni termali tra le armi di ricatto per il personale infedele dello scalo.

FRECCE TRICOLORI IN OGLIASTRA

Una spettacolare esibizione di colori ed ardimento sui cieli di Tortolì. Il grande impatto mediatico delle Frecce Tricolori ha portato in Ogliastra migliaia di turisti, eccitati dalle straordinarie acrobazie dei velivoli. Ma non sono mancate le polemiche, dopo l'intervento dei sardisti e degli indipendentisti che domandavano l'annullamento dell'evento, in segno di protesta contro il ridimensionamento dei fondi per combattere la drammatica piaga degli incendi. L'OGLIASTRA AIR SHOW 2013 è stata comunque un grande successo.

CONTI CORRENTI VOLATILI

Singolare denuncia di una cliente con il conto corrente on line, che ha segnalato l'incredibile evaporazione di circa 60.000 euro dalla propria disponibilità L'imprenditrice di Iglesias ha chiamato in giudizio il proprio istituto di credito, che le ha offerto un parziale risarcimento della somma. Ora ad ottobre i giudici saranno chiamati a dirimere una vertenza nata misteriosamente un anno e mezzo fa. La donna è titolare di una azienda di materiale ortopedico, con sedi nel Sulcis ed a Cagliari. Il singolare episodio ripropone il tema della precarietà dei sistemi di sicurezza delle banche on-line, nate per abbattere i costi di gestione e rendere più agile e moderno il rapporto con la propria clientela. L'episodio di Iglesias non sarà certamente un messaggio pubblicitario per questo sistema bancario.

FIUMESANTO CINESE

Il nuovo impianto per la produzione di energia elettrica a carbone potrebbe avere individuato il suo proprietario. L'intesa sancita a Villa devoto tra Regione, Provincia e Comune di Sassari e Comune di Porto Torres apre la via ad un partner cinese, gigante mondiale nel campo delle energie rinnovabili. Entro la fine di settembre la multinazionale di Hong Kong traccia uno studio di fattibilità per la creazione di una centrale. E' stato attivato un gruppo di lavoro nell'Assessorato regionale all'Industria. Nel piano si favorisce l'impiego di tecnologie avanzate, che dovrebbero abbattere notevolmente l'impatto ambientale.

IL BORSINO DEL TURISMO

Estate boom a Stintino e Castelsardo. Numeri turistici incoraggianti per le spettacolari località del Nord Sardegna, che vedono rilanciato prepotentemente il proprio appeal.Alghero e la Riviera del Corallo manifestano interessanti segnali di rilancio, dopo la desolante estate del 2012. Luci ed ombre nei riscontri numerici di Santa Teresa di Gallura e della Costa Smeralda, mentre denuncia qualche difficoltà il turismo nello stupendo arcipelago maddalenino. Ottimi segnali sul litorale orientale: Orosei e l'Ogliastra, Costa Rei e Villasimius sugli scudi.L'arrivo delle grandi navi da crociera ha rilanciato Cagliari e le sue bellezze, come la costa di Pula. E' invece preoccupante la disaffezione ve