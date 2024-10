RESA DEI CONTI NEL PD SARDO

Infuocato dibattito nell'Assemblea Sarda del PD. Il presidente Valentina Sanna ha rassegnato le proprie dimissioni, manifestando un palese dissenso nei confronti della linea filogovernativa dei democratici sardi.

L'esponente politica isolana sottolinea la delusione dei militanti ed elettori del partito, che vedono i propri parlamentari in una compagine governativa contigua ai tradizionali avversari del PDL. Un sistema di conservazione del potere - ribadisce la Sanna nella sua polemica presa di posizione - che si allontana dalle promesse elettorali e dai bisogni reali della gente.

I CANDIDATI ALLE REGIONALI

Iniziano le grandi manovre delle coalizioni per le elezioni regionali del prossimo anno. Nel centro-sinistra fa scalpore l'annunciata rinuncia di Renato Soru, che genera un effetto-domino. In qualche modo è escluso dalla corsa al ruolo di Governatore il suo avversario Antonello Cabras, appena eletto presidente della Fondazione Banco di Sardegna.

Avanzano impetuose le chanches del sindaco sassarese Gianfranco Ganau e dell'europarlamentare Francesca Barracciu, con il nuorese Deriu possibile outsider. A destra il via libera di berlusconi favorisce un cappellacci-bis, ma non devono essere sottovalutate le candidature di mauro Pili e dei suoi Unidos e di salvatore cicu. Più fragili le proposte centriste di Oppi e degli autonomisti, con i grillini variabile impazzita nel segreto dell'urna.

VISITA DEL PAPA IN SARDEGNA

E' stato tracciato con ecumenica cura il percorso spirituale delle dieci ore di Papa Francesco in Sardegna. Il nuovo ed amatissimo pontefice dell'umiltà incontra il 22 settembre i rappresentanti del lavoro e della cultura, i giovani ed i religiosi, i i poveri ed i detenuti. Dopo la Santa Messa sul sagrato della Basilica di N.S. di Bonaria - un ideale ponte tra la nostra regione e la sua Argentina - il Papa raggiunge il Seminario, poi conforta i poveri della Caritas e lenisce le pene dei carcerati, prima di raggiungere l'aeroporto cagliaritano e ripartire intorno alle 18.30 con un volo privato, dopo una indimenticabile visita pastorale destinata a richiamare una folla imponente da ogni parte della nostra regione.

JOVANOTTI A CAGLIARI

Un trionfale concerto di Lorenzo Cherubini infiamma l'estate cagliaritana. Il popolare cantautore toscano - confortato dall'arrivo in città dei suoi amici Fiorello e Claudio Cecchetto - ha trascinato il grande pubblico della Sardegna con uno spettacolo di travolgente energia. Oltre due ore e mezzo di BACK UP TOUR davanti ad oltre quindicimila presenti, in un rito collettivo di canti e balli tra rap e dance, antiche canzoni dance e poetiche ballate odierne.

E' stato particolarmente gradito un omaggio al nostro Andrea Parodi, durante un live che ha visto l'alternarsi delle più celebri canzoni di Jovanotti con alcune perle di un linguaggio maturo e moderno. Ora Cagliari si prepara al rock duro dei risorti Liftiba di Piero Pelù, alla fine di luglio.

DRAMMATICO APPELLO DEL CINEMA SARDO

E' quasi