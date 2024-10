PARTENZA OK DEL CAGLIARI

Buon esordio del Cagliari, nel campionato di Serie A. L'esordio interno ancora a Trieste, in attesa del via libera al Sant'Elia – è stato salutato dalla vittoria contro l'Atalanta, passata inaspettatamente con una rete di Stendardo mentre il Cagliari controllava agevolmente l'incontro. La reazione rabbiosa degli uomini di Lopez - ora attesi da una doppia ed insidiosa trasferta sui campi del Milan e della Fiorentina - ha portato all'immediato pareggio di Nainggolan, imbeccato dallo scatenato Sau. Ed il punto decisivo è stato realizzato dall'uruguagio Cabrera.

MEDIOEVO A BORUTTA

Uno dei paesi più piccoli e suggestivi dell'isola ha vissuto la sua giornata di gloria, con la bellissima Bastida. Davanti alla magnifica abbazia romanica di San Pietro di Sorres è stata eseguita l'annuale rievocazione di una antica battaglia medioevale. Accampamenti e campi di asini, abili evoluzioni dei falconi e danze d'epoca in sfarzosi costumi, elmi armature ed un simulato attacco alla guarnigione per ricostruire una affascinante e lontana pagina della nostra storia, davanti ad un pubblico numeroso ed estasiato. Nel corso dell'evento, visite guidate alla chiesa ed al museo del monastero benedettino.

UN VELIERO IN REALITY

La Sardegna ritorna sui teleschermi MEDIASET. Questa volta le straordinarie spiagge, il mare incomparabile e la selvaggia natura dell'entroterra saranno il teatro di un reality di casa Mediaset, che propone un veliero d'epoca ed otto coppie apparentemente molto affiatate. I sedici concorrenti vivranno l'isola come novelli Robinson Crusoe, attraverso una serie di prove utili a misurare il tangibile grado di coesistenza e feeling della coppia. Tra i partecipanti non è prevista nessuna coppia di innamorati della Sardegna, che avrebbero presumibilmente goduto di un naturale vantaggio sul resto della comitiva. Il divertente viaggio del veliero lambirà nel suo itinerario a puntate angoli incontaminati e suggestivi di tutta la regione, e sarà un'ideale vetrina turistica della Sardegna per le prossime vacanze. Lo spietato meccanismo dell'eliminazione diretta porterà il veliero all'arrivo con una sola coppia di simbiotici vincitori della gara.

FIAMME GIALLE INFLESSIBILI

Un eclatante episodio di inflessibile applicazione della legge ha destato l'attenzione mediatica nazionale. Un attimo di negligenza e distrazione di un esercente gallurese, ed il verbale della Guardia di Finanza ha applicato la legge con estrema severità. Una gelateria di Olbia aveva appena consegnato un cono da un euro e cinquanta centesimi, senza accompagnare l'esercizio della vendita allo scontrino di legge. L'episodio è stato osservato con attenzione da due agenti delle Fiamme Gialle, che hanno immediatamente applicato la sanzione per la minuscola evasione fiscale. In attesa della prevista ammenda amministrativa, la chiusura del locale per tre intere giornate lavorative è sembrata una sanzione esagerata, nel paese delle amichevoli transazioni con i grandi centauri ed i famosi cantautori italiani. la legge non