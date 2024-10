Si svolgerà venerdì 13 settembre la seconda edizione del "Stintino guitar contest", memorial Gian Piero “Dylan” Doppiu”.

L’appuntamento, in programma dalle 20.00 in piazza dei 45, vuole ricordare il musicista locale scomparso nel 2017. Sul palco saliranno alcune band e musicisti con i quali “Dylan” collaborò nella sua carriera artistica. In palio ci sarà una chitarra elettrica “Gibson SG Special”.