La scuola media di Via Malta sarà intitolata a Maria Carta. L’Amministrazione condivide la decisone di dedicare alla cantante simbolo della Sardegna scomparsa nel 1994 un riconoscimento per la straordinaria carriera di autrice ed interprete e per l’aver dato dignità alla lingua e alla cultura della Sardegna.

La giunta ha espresso su proposta dell’Assessore all’Istruzione Gabriella Esposito il parere favorevole alla intitolazione del plesso scolastico alla cantante di Siligo, su istanza del Collegio dei Docenti della Scuola Media appartenente all’Istituto Comprensivo n. 2. Cantante, autrice, Commendatore della Repubblica nominata dal presidente Cossiga nel 1991, Maria Carta ha portato avanti con la determinazione che l’ha caratterizzata anche un significativo impegno civile in politica, consigliere comunale a Roma dal 1976 al 1981 e voce autorevole dell’intera Sardegna nel mondo.