Anche da Siligo arriva un accorato appello per dire “No” alla dispersione della plastica nell’ambiente e sarà fatto coniugando l’ambiente con l’arte.

“Less Plastic, More life” è, infatti, il nome della scultura realizzata dall’artista banarese Luigi Carta che sarà inaugurata martedì 27 agosto alle 18.30 in piazza Santa Vittoria.

“Una festa dell’ecologia – fanno sapere dall’Assessorato comunale all’Ambiente – per insegnare ai nostri figli a non disperdere plastica nell’ambiente”. All’evento parteciperanno anche i bambini della ludoteca “Ludosport”.

“È per me un grande onore poter esporre la mia prima scultura in ferro nel Comune di Siligo”, queste le parole di Carta.

“Grazie al sindaco Mario Sassu e tutta l'Amministrazione Comunale – ha concluso l’artista – che ha preso a cuore questo mio progetto che ha lo scopo di sensibilizzare le persone ma soprattutto i bambini al problema della plastica nell'ambiente. Saranno presenti tutti i bambini della ludoteca di Siligo e di Banari. Un grazie particolare a Nicoletta Palmas per la preparazione dei bambini all’evento. Un sentito ringraziamento va a mio fratello Mario Carta per il grande aiuto che mi ha dato anticipando i tempi di consegna”.