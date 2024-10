Sabato 6 agosto si è conclusa a Pula, in Piazza del Popolo, la selezione delle Miss che dalla Sardegna partiranno verso la finale nazionale del Concorso di Bellezza e Talento “Una Ragazza per il Cinema” 33esima edizione, dei patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, che si terrà a Taormina nel Teatro Antico. Per la quarta volta la Fashion Squad Agency di Francesco Locci, unico responsabile per la Regione Sardegna del concorso, ha chiuso la kermesse con un Gran Galà che ha portato emozioni, musica, spettacolo e tantissimi ospiti.

Ha aperto la serata la Fanfara “Pasquale Russo” Associazione Bersaglieri d'Italia sezione Dolianova. Un ingresso trionfale nella Piazza del Popolo, tra il pubblico sorpreso ed emozionato. Di corsa, come solo loro sanno fare, hanno raggiunto il palco con i capi fanfara al comando, Alberto Cugia, Giuseppe Chirri e Mattia Sotgiu, capo fanfara e solista, hanno deliziato il pubblico con il loro concerto. A grande sorpresa e con grande onore hanno concluso accompagnando una grandissima Maria Giovanna Cherchi e hanno chiuso insieme con l'inno d'Italia.

Le presentatrici Alessia Simoncelli e Veronica Fadda hanno così dato il via alla finale del concorso e hanno accolto sul palco la pluripremiata Scuola di ballo A.M. Dancing di Pula che hanno appena concluso i campionati italiani a Rimini. La madrina della serata Maria Giovanna Cherchi faceva parte anche della Giuria Tecnica che ha decretato le finaliste nazionali. Presidente di Giuria Alberto Cocco, giornalista, scrittore e sceneggiatore, insieme a lui, Katia Corda, scrittrice, attrice e regista dell'ultimo mediometraggio “Fragheterra” scritto da Franco Mascia e da loro stessi interpretato e sceneggiato. Non poteva mancare Maurizio Pulina, acting coach, attore, doppiatore e insegnante di recitazione e doppiaggio. Parte della Giuria anche alcune autorità del Comune di Pula, Ombretta Pirisinu, assessora e anche Paolo Trudu presidente della Proloco. Anche la moda ha avuto il suo spazio, Thaira Sara Ruiu, in giuria, ha portato le sue creazioni che sono state indossate dalle modelle della Fashion Squad.

Era presente anche Sese Sanna, organizzatore di eventi musicali, il principe della movida cagliaritana. Hanno fatto parte della giuria anche alcuni sponsor principali come PierPaolo Vacca, leader della medicina cosmetica e Francesco Delogu. Grande importanza e rilevanza ha avuto l'Avis di Pula, questa serata a loro dedicata, ha rimarcato la necessità, soprattutto in questo periodo, di donare. Sul palco insieme a Maurizio Sanna, presidente dell'associazione Avis di Pula, anche il presidente Antonio Carta e la Sindaca Carla Medau che ha esaltato il loro lavoro e il loro impegno, instancabile in questo periodo particolare. Proprio durante questa serata il presidente dell'Avis di Pula Maurizio Sanna ha fatto omaggio di tre defibrillatori a tre supermercati. Un gesto importante che può salvare molte vite. Con le prove talento e i tre passaggi giuria, le nostre concorrenti hanno concluso il concorso e la giuria ha finalmente decretato la vincitrice e le finaliste nazionali. Aurora Ierardi è la prima classificata, è lei la Miss Una Ragazza per il Cinema Sardegna 2021, con lei, rispettivamente, seconda e terza, Emanuela Fanni e Carol Exiana che sfideranno le loro colleghe nazionali sul palco del Teatro Antico di Taormina il 9 Settembre.

La Fashion Squad Agency di Francesco Locci ringrazia le fantastiche presentatrici Alessia Simoncelli e Veronica Fadda, la regia musicale Simonluca dj ufficiale di Radiolina, il service audio-luci Luca Pianu e il suo staff, il Beauty Staff Angela Farinola, Cristina Piras, Francesca e lo staff Hair Dior Estetix di Dorina Tamas, Aiuto Backstage Katiuscia Raccis, Serena Caredda, Valentina Garau, i fotografi, Vincenzo Testa, Claus Manca, Guido Vadilonga, Andrea Ledda, direzione artistica e regia Antonella Mennella. Arrivederci a Taormina il 9 settembre per il Gran Finale Nazionale.