Una poltrona per le mamme che devono allattare i loro piccoli ricoverati nella Neonatologia e Tin dell'Aou di Sassari. È questo il dono arrivato il 14 febbraio, giorno di San Valentino, dai 24 alunni della IV B della scuola primaria di Santa Maria di Sorso.

La poltrona è stata acquistata grazie ai fondi raccolti nel corso dell’ultimo mercatino di Natale. Il regalo è stato accompagnato anche dalla lettura di una poesia.

Ad accogliere alunni e loro accompagnatori c'erano il direttore della struttura, Giorgio Olzai, la coordinatrice Maria Zicchi e il personale infermieristico che ha voluto regalare ai ragazzi alcuni libri.

Nei giorni scorsi anche i fedales 1983 di Nule, in ricordo di un piccolo prematuro che non è riuscito a vincere la sua battaglia, hanno donato al reparto alcuni cuscini in gel antidecubito, per la corretta postura del cranio in culla.