“Questa mattina l'Ats Sardegna ci ha comunicato un caso di contagio da Covid-19 che riguarda una persona di Teulada. Ho voluto sentire personalmente i famigliari dai quali ho appreso che il contagio sarebbe avvenuto in un reparto ospedaliero, nel quale la persona si trovava ricoverata già da diversi giorni prima”.

Lo ha annunciato il Sindaco Daniele Serra che, nella nota prosegue: “Tutti coloro che sono entrati in contatto con questa persona sono già stati informati dall'Ats e sottoposti alla profilassi sanitaria con quarantena obbligatoria, alcuni dei quali nelle more della comunicazione di ufficialità del contagio, hanno anche già terminato il periodo di isolamento previsto”.

“Dalle informazioni in nostro possesso – conclude Serra – il contagio non è quindi avvenuto nel territorio di Teulada, pertanto si invitano i cittadini a mantenere la calma e continuare a rispettare rigorosamente le disposizioni nazionali e regionali previste per il contenimento del Covid-19 In ogni caso è stato attivato il Centro Operativo Comunale e sto seguendo personalmente l'evolversi della situazione. Invito la popolazione al massimo rispetto delle persone coinvolte”.