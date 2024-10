Il progetto “Alice un angelo per capello” ha fatto un ulteriore passo avanti venerdì scorso, in quanto è stato presentato ufficialmente dall'Associazione Charlibrown al T Hotel di Cagliari, durante un convegno in cui erano presenti tanti professionisti che hanno parlato dei tumori, delle cure oncologiche e dell’importanza della prevenzione e del sostegno morale per le persone che devono affrontare il “killer silenzioso”.

L'iniziativa, nata per la prima volta in Sardegna grazie all’Associazione Charlibrown, ha un duplice obiettivo: donare gratuitamente una parrucca alle pazienti oncologiche e con alopecia che non si trovano nelle condizioni di poterle acquistare per conto proprio, e dare supporto alla persona che oltre la malattia si ritrova ad affrontare, oltre la sofferenza fisica, una sofferenza psicologica devastante.

“Nata da una chiacchierata e da una vicenda personale non proprio delle migliori, l'iniziativa ha preso piede ed oggi è diventata una missione a carattere regionale. Un'impresa resa possibile grazie al volontariato di Tante persone che in questi anni hanno aiutato l'associazione CharliBrown” afferma Manuela Ambu, Presidentessa dell’Associazione Charliebrown.

“Voglio ringraziare le tante persone che hanno partecipato al convegno e in particolar modo il dottor Tuveri, che ha parlato di prevenzione oncologica, e la dottoressa Zanolla. Coordinati dalla Presidentessa Onoraria dell’Associazione Paola Piroddi, l'incontro ha confermato quanto il problema sia molto attuale e sentito. Non solo dalle pazienti, ma anche dalle rispettive famiglie” conclude Manuela.