L'amministrazione comunale di Cagliari, nella Giornata Internazionale contro ogni forma di violenza sulle donne, ha deciso di dare alla città il primo simbolo contro la violenza sulle donne, inaugurando questa mattina una nuova panchina colorata di rosso nel giardino tra via Cugia e via Pessina, in prossimità del Tribunale.

Alla cerimonia di questa mattina hanno partecipato il sindaco Massimo Zedda e Marzia Cilloccu, Assessora alle Politiche delle Pari Opportunità.

“Una giornata di ricordo – ha commentato il Sindaco Zedda – in memoria delle vittime di violenza e abusi delle donne che hanno sofferto e ci auguriamo che non soffrano più. Per questo l'amministrazione è impegnata continuamente, attraverso anche i presidi scolastici, perché ci sia una cultura del rispetto. Il maggior coinvolgimento delle istituzioni, del mondo del lavoro, della cultura, delle donne determinerà una diminuzione di queste vicende. Il rispetto, i diritti, gli atteggiamenti, anche con un semplice gesto, sono tutte conquiste verso una civilizzazione di una comunità nei confronti delle donne”.

Particolarmente attiva sul fronte di tutte le attività che sono state organizzate non solo per la Giornata Internazionale ma già dalla scorsa settimana, è stata l'Assessora Marzia Cilloccu. “Una giornata triste, un dramma sentito in tutto il mondo e purtroppo – ha aggiunto l'Assessora alle Politiche per le Pari Opportunità - ancora una realtà troppo diffusa. Abbiamo voluto lasciare un segno nella città, collaborando con il PON Metro e aderendo a questa iniziativa “Panchine rosse”, che coinvolge tutto il territorio nazionale. La panchina sarà un ricordo di tutte le donne che sono vittime di una violenza perpetrata nell'ambiente famigliare. Importante è anche la posizione della panchina, vicino al Tribunale, un simbolo di giustizia, di monito per far si che non si verifichino più questi avvenimenti che vedono una donna ogni due giorni uccisa per mano di un uomo”.

Come testimonianza dell'importanza della giornata, il Comune di Cagliari ha ideato diverse iniziative, come quella, per chiunque volesse legare un nastro rosso sul cancello del Municipio, per ricordare le donne vittime di queste tragedie.

Sempre all'interno delle attività di sensibilizzazione della settimana, in serata la Torre dell'Elefante sarà illuminata di arancione per la campagna #Orangetheworld e UNiTE, iniziativa del Comitato Nazionale UN Women Italia.