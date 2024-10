In queste ore, il Comune di Sassari sta procedendo alla regolarizzazione del contratto con la ditta Sds Servizi che è stata chiamata con procedura di “Imperiosa e somma urgenza”, la scorsa domenica.

“La ditta che aveva l'appalto, la Pfe Spa, ha infatti abbandonato il servizio senza alcun preavviso – spiegano da Palazzo Ducale -. L'Amministrazione comunale sta ora valutando – aggiungono dal Comune – la configurazione di possibili ipotesi di reato per il comportamento tenuto dalla precedente ditta appaltatrice e ha già avviato le procedure per l'eventuale risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni”.

La gestione della situazione della struttura in via Pasubio – concludono – è e resta la priorità per l’Amministrazione comunale.