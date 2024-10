L’Associazione Editori Sardi porta nel capoluogo del Sulcis “Una Miniera di Cultura”, evento promosso dalla Regione Sardegna e dal Comune di Carbonia per la tappa conclusiva del circuito “L’Isola dei libri.

Saranno tre giornate ricche di appuntamenti tra presentazioni, incontri con gli autori e con le scuole, spettacoli, proiezioni cinematografiche e laboratori quelle dal 24 al 26 novembre a Carbonia, e precisamente nella grande miniera di Serbariu.

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Cagliari, presso la sede dell’Assessorato regionale alla Cultura, alla presenza dell’Assessore Giuseppe Dessena, di Sabrina Sabiu (Assessora alla Cultura del Comune di Carbonia) e di Salvatore Taras, in rappresentanza dell’Aes.

Quest’ultimo ha portato i saluti e il messaggio della presidentessa Simonetta Castia: «Filo conduttore di questa seconda edizione sarà il tema al femminile prescelto dalla Regione, quello delle “donne sarde di valore”, qui declinato in chiave contemporanea. Questo sullo sfondo della lettura dei territori che ospitano gli appuntamenti, nella chiave offerta dalle numerose proposte degli editori e dei soggetti della filiera: il Sistema Interbibliotecario del Sulcis, La Fabbrica del cinema e la Libreria Lilith».

L’appuntamento nasce con l’intento di diffondere e rendere più capillare la presenza delle opere pubblicate in Sardegna anche nelle aree periferiche come il Sulcis. È una sperimentazione che la Regione sta conducendo da due anni con l’intento di favorire la valorizzazione dell’editoria locale – ha specificato l’assessore Dessena –. Anche questa è un’operazione che parte dal basso, come ad Alghero, e che vede la collaborazione di tutti gli operatori della filiera. La Regione sta investendo ingenti risorse a favore della Cultura, riservando un ruolo di riguardo al libro e all’editoria locale; sia per la sua diffusione nel territorio sia per la sua visibilità e promozione all’estero. Grazie a questi investimenti le imprese stanno partecipando a diverse manifestazioni internazionali dedicate alla compravendita dei diritti e all’interscambio culturale e professionale».

Nel sottolineare il suo grande apprezzamento, la Sabiu ha rimarcato come «Dal giacimento di carbone passiamo al giacimento culturale. Vogliamo che cultura e turismo siano i nuovi vettori economici su cui contare guardando al futuro».

Venerdì alle 10.30 si terrà l’inaugurazione, con i saluti del sindaco Paolo Massidda e gli interventi di Giuseppe Dessena, esponente della giunta regionale, e di Sabrina Sabiu. Subito dopo sarà presentata la mostra “Viaggio attraverso il documento”, una visita guidata a cura del personale della sezione locale Sbis.

Nel pomeriggio, presso l’Auditorium, spazio a “Tra Isola e mondo - incontri con gli autori”. Si parte alle 17.30 con la presentazione di “Guardando le formiche dal basso” di Roberto Paracchini, Aipsa Edizioni. Alle 18.15 Duilio Caocci presenta “Grazia Deledda. Una vita per il Nobel”, di Carlo Delfino Editore, con la partecipazione dell’autrice Maria Elvira Ciusa.

Terza presentazione della serata, alle 19, è “Peccato che sia giorno” di Silvia Serafi, Cuec Editrice. Gli incontri saranno moderati da Salvatore Taras. Alle 20.00 sarà il momento dello spettacolo: una produzione “Il Crogiuolo” porta in scena “Maria di Eltili”, interpretata dalla voce narrante di Rita Atzeri sulle note al pianoforte di Alessandro Muroni.

Si riprenderà sabato pomeriggio, con altre numerose proposte a tema moderate da Marco Corrias. Alle 17.30 Edizioni Della Torre propone “Senza sole né stelle” di Sandro Mantega. Alle 18.15 la Soter Editrice presenta “Miniere e minatori nelle terre del Gerrei”, di Francesco Ignazio Congiu, Valentino Caredda e Ugo Lallai. Assieme a Lallai intervengono Paola Atzeni e l’editore Salvatore Ligios.

Alle 19.00, Lino Cianciotto presenterà due pubblicazioni, “La costa delle miniere. Sud Ovest Sardegna” e “Iglesiente selvaggio. Sud Ovest Sardegna”, Enrico Spanu Edizioni. La serata si concluderà alle 20.00 con lo spettacolo “Per assassinarvi”, ideato ed eseguito da Savina Dolores Massa e Gianfranco Fedele.

Domenica 26 novembre si partirà, alle 17.00, con la sezione “Fabbrica del Cinema”, con la visione del film “Cenere” di Febo Mari, a cura della Società Umanitaria di Carbonia. Introdurrà Paolo Serra. Gli incontri con gli autori prenderanno il via alle 17.45 con Valeria Pecora, che presenta “Mimma”, La Zattera Edizioni.

Alle 18.15 Ilario Carta illustrerà “Lo scorpione nello stomaco”, Arkadia Editore e alle 19, Giovanna Sotgiu presenta “L’isola e le donne”, edito da Paolo Sorba. Modererà gli incontri Giampaolo Cirronis.

La sezione “Adotta un libro sardo” coinvolgerà, invece, i ragazzi di numerosi istituti scolastici locali. Venerdì gli alunni delle elementari incontreranno Claudia Zedda per dialogare di “Rebecca e le Ianas”, Condaghes Edizioni. Alla stessa ora, in collaborazione con “La fabbrica cinema”, gli studenti del Liceo Classico Gramsci Amaldi presenteranno “Cosima di Grazia vestita: riflessioni”; mentre i ragazzi dell’istituto superiore Angioj incontrano Bruno Furcas e Stefano Simola per parlare della loro “Storia semiseria di un ragazzo strano, Arkadia Editore.

Gallucci Editore, con bambini delle scuole dell’infanzia, proporranno dei laboratori di giochi e letture su “Il topo e la montagna”, a cura della cooperativa Lilith. Altri laboratori sono a cura della cooperativa “L’amico albero”.

Sabato, invece, gli studenti dell’Ipia andranno alla scoperta del Sud-Ovest Sardegna con “La costa delle miniere” e “Iglesiente selvaggio” di Lino Cianciotto, Enrico Spanu Edizioni. Alle 11.00 la “Fabbrica del cinema” proporrà un laboratorio didattico dal titolo “Galileo in tasca: alla scoperta del mondo con lo smartphone – Un libro sulla didattica della fisica: Da Galileo ad Einstein – La gravità per tutti”, a cura di Pier Luigi Lai di Logus Mondi Interattivi. Si concluderà alle 12.00, nella Sala Astarte, con lo spettacolo “Per assassinarvi”, in compagnia degli autori Savina Dolores Massa e Gianfranco Fedele.

Gli editori che parteciperanno saranno Aipsa (Cagliari), lAlfa Editrice (Quartu Sant’Elena), Arkadia (Cagliari), AM&D Editore (Cagliari), Carlo Delfino Editore (Sassari), Condaghes (Cagliari), Cuec Editrice (Cagliari), Domus de Janas (Selargius), Edes (Sassari), Edizioni della Torre (Cagliari), Edizioni Enrico Spanu (Cagliari), G.C. Edizioni (Quartu Sant’Elena), Grafica del Parteolla (Dolianova), Giampaolo Cirronis Editore (Carbonia), Ilisso (Nuoro), Imago Multimedia (Nuoro), Il Maestrale (Nuoro), Iskra Edizioni (Ghilarza), La Zattera Edizioni (Cagliari), Logus mondi interattivi (Cagliari), Magnum (Sassari), Mediando Edizioni (Sassari), Nor (Ghilarza), Paolo Sorba Editore (La Maddalena), Papiros (Nuoro), Phileas (Aggius), PTM (Mogoro), SguardiSardi (Mogoro), Soter Editrice (Villanova Monteleone) e Taphros (Olbia).