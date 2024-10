Domani alle ore 18:00, nella Chiesa del Sacro Cuore, in via Piemonte a Nuoro, sarà celebrata una SS. Messa in occasione del 2° anniversario della scomparsa del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Luca Tanzi, ANZI, in servizio alla Questura di Nuoro, vittima del dovere.

L’agente di polizia, originario di Urzulei, morì la sera del 18 novembre 2013 mentre assieme ad alcuni colleghi scortava un'ambulanza tra Dorgali e Oliena visto lo stato di emergenza causato dall'alluvione di quelle ore.

La macchina a bordo della quale viaggiava Tanzi precipitò in una voragine che si era aperta sul ponte di Oloè e l'agente morì lasciando la moglie e due figli.

Alla cerimonia commemorativa parteciperanno, oltre i familiari, anche autorità civili e militari della provincia e associazioni d’arma.