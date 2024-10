Posizionare una mega ruota panoramica alta 50 metri, costosa, originale, ma inedita ed è il frutto di una società privata, la Steinhaus Lorella, che potrebbe avere la sua nascita già da metà giugno.

Certo, fondamentale sarà la conferenza di servizi istruttoria tra Autorità Portuale, con Vigili del fuoco, Comune, Soprintendenza, Questura e Guardia Costiera, per il nullaosta definitivo.

Poi, la pubblicazione del bando di gara, a cui potrebbe partecipare un’altra società, a quel punto saranno verificati i parametri di ciascuna. L’ok definitivo garantirebbe la permanenza della mega ruota panoramica per 6 mesi, fino a dicembre 2019.

Costo dell’opera, investimento a totale carico del privato? Poco meno di 4milioni di euro: ne beneficerebbe l’intera collettività, così come accade già in altre città importanti che hanno offerto questo diversivo per ammirare dall’alto un panorama suggestivo e invidiabile.