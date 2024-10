Domenica prossima, 15 ottobre , dalle ore 17 alle ore 19.30, nel centro commerciale di Prato Sardo, si terrà un corso sulle tecniche di disostruzione rivolto a genitori, insegnanti, maestre di asili nido e scuole materne, baby sitter, assistenti sociali e a chiunque sia a contatto con dei bambini.

A organizzare il corso è la Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica, presente a Nuoro presso il reparto di Pediatria-Terapia Intensiva Neonatale dell’ASSL, diretto dal Dottor Antonio Cualbu.

L’iniziativa a livello nazionale è volta alla prevenzione di una tra le più frequenti cause di morte per incidente in età pediatrica: il soffocamento per inalazione di corpo estraneo.

Secondo gli ultimi dati diffusi ogni anno nel nostro Paese, fa sapere la Assl di Nuoro - perdono la vita circa cinquanta bambini, a causa di soffocamento da corpo estraneo. Si tratta di decessi accidentali, che spesso potrebbero essere evitati, se - chi si trova a prestare il primo soccorso al bambino - conoscesse le cosiddette "manovre di disostruzione". Accade così, purtroppo, che il 27% dei decessi infantili avvenga per soffocamento.

L’inalazione fortuita di pezzetti di cibo, palline di gomma, caramelle, piccoli giocattoli si può rivelare fatale se non si interviene subito in modo adeguato.

Infatti prendere un bambino ostruito per i piedi o, peggio ancora, mettere un dito in bocca sono le prime due azioni che spesso vengono fatte dal soccorritore occasionale impreparato. Contrariamente a quanto si pensa - spiega ancora la Assl - questi sono interventi che possono cagionare un peggioramento irreversibile dell’evento accidentale. Nella maggior parte dei casi non è possibile un intervento immediato da parte di un medico o del 118, perché tali incidenti avvengono tra le mura domestiche o in situazioni critiche in cui è difficile la tempestività d’azione da parte del personale esperto.