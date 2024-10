Il carnevale in Sardegna ha tante declinazioni e ciò che rende straordinario l’evento è la molteplicità di sfumature che assume nelle diverse località dell’isola che da una parte tramandano una tradizione che si ripete ogni anno e dall’altra si ritrovano in quello spirito di euforia che si esprime attraverso le forme più disparate.

A Ovodda, da sempre, il Carnevale anima uno dei periodi più attesi e sentiti da tutta la comunità. Il Mercoledì delle Ceneri è in assoluto uno degli eventi più importanti di tutta la regione e le migliaia di persone che raggiungono il piccolo centro della Barbagia sono una testimonianza dell’interesse e del potere attrattivo che esercita in maniera sempre crescente.

Il Carnevale ovoddese 2017 scommette su alcune novità e per la prima volta nella storia, l’amministrazione comunale ha pensato di organizzare, chiedendo la collaborazione a tutte le associazioni del paese e nel rispetto del programma tradizionale che resta immutato nella sua improvvisazione, anche una grande sfilata di carri allegorici.

“La manifestazione è stata fissata per il 26 Febbraio, la domenica di Carnevale che precede il nostro celebre “Me^uris de lessia” spiega Francesco Cinelli, consigliere comunale.

“Abbiamo deciso di arricchire una giornata con un evento davvero straordinario che nasce dal desiderio dei giovani di rinforzare un periodo che per sua natura deve essere di sana evasione e puro divertimento. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere gli ovoddesi di ogni fascia di età e tutti coloro che avranno il piacere di fare festa con noi”.

C’è un premio in palio per i carri che vorranno partecipare alla grande sfilata del Carnevale ovoddese: il montepremi ammonta a 2.500,00 euro suddiviso tra il primo, il secondo e il terzo carro classificato così come sarà stabilito da una Giuria che avrà il compito di valutare la bellezza, l’originalità, la capacità di creare movimento, l’allegria del carro e del gruppo che lo realizzerà, accompagnandolo nel pomeriggio festivo.

“Il Carnevale di Ovodda, pur mantenendo intatto il suo carattere di estemporaneità, che in fondo è la sua vera anima, per quanto riguarda la sfilata dei carri allegorici entra in un circuito provinciale che dovrebbe unire i paesi della Barbagia e del Mandrolisai in una giornata di assoluto divertimento” spiega Cristina Sedda, sindaco di Ovodda. “Considerata la fantasia, l’estrosità e la capacità creativa degli ovoddesi sono sicura che anche in occasione della sfilata dei carri ne vedremo delle belle”.

Per l’occasione possono partecipare i carri allegorici di tutta la Sardegna.

Diversi Comuni hanno già inoltrato domanda di partecipazione, ma tutti coloro che vogliono fare richiesta possono ancora chiamare al numero 0784 54 023 per avere le informazioni necessarie e procedere all’iscrizione gratuita.

All'evento possono partecipare anche i gruppi in maschera senza carro.

Intanto, a Ovodda sono già all’opera per la realizzazione del carro allegorico che avrà come tema la Giamaica di Bob Marley.