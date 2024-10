Dopo il successo della prima edizione, La Cooperativa “La Pintadera” , con il patrocinio del Comune di Torralba, hanno deciso di riproporre per il primo maggio, la manifestazione “Una giornata nuragica al Santu Antine”.

Sarà una festa del lavoro all’insegna dell’archeologia, un salto all’indietro nel tempo all’epoca degli antichi nuragici. L’evento ricade tra le attività di valorizzazione del sito archeologico che la Cooperativa presieduta da Maria Grazia Gambella e il comune di Torralba, ora guidato da Vincenzo Dore, sta portando avanti ormai da diverso tempo. Un lavoro di tutela e di salvaguardia che l’Amministrazione comunale, da un paio di mesi, intende porre in essere anche attraverso un progetto di restauro finanziato grazie all’Art Bonus.

I numeri premiano il lavoro: sono tanti i turisti, anche stranieri, che ogni anno decidono di visitare il complesso monumentale, accompagnati dalle valide guide turistiche della Cooperativa.

Lo scorso anno, nonostante il tempo non proprio clemente, “Una giornata nuragica al Santu Antine” ha riscosso molti apprezzamenti grazie anche alla competenza e professionalità di Angela Demontis, autrice del libro e della mostra “Il popolo di Bronzo”, frutto di un lavoro di ricerca sulla ricostruzione degli abiti, le armi, le armature e gli attrezzi utilizzati dal popolo nuragico.

Per questa seconda edizione, l’autrice proporrà due laboratori didattici aperti al pubblico e che si svilupperanno per tutto l’arco della giornata (dalle 10.00 del mattino fino al tramonto).

Nel primo Demontis, Responsabile per la Sardegna dell’associazione “L’ARC”, illustrerà come si ricavavano dai minerali i pigmenti per dipingere e le varie tecniche di pittura utilizzate in quel periodo. Per questo, verrà allestito un telo in cui i visitatori avranno di cimentarsi come gli antichi artisti.

Il secondo riguarderà le tecniche di lavorazione delle argille con gli strumenti e i tipi di decorazione usati in epoca nuragica. Alle 14.00 sarà offerto, al costo di 10 euro, un pranzo a base di pane zichi in brodo di pecora. In quest’ultimo caso è gradita la prenotazione. Maggiori informazioni al numero di telefono e fax 079847481, all’indirizzo internet nuraghes.antine@tiscali.it oppure sul nuovo sito internet www.nuraghesantuantine.it.