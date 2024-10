Si terrà il 14 febbraio a Castelsardo, in concomitanza con la festa di San Valentino, un convegno che avrà come tema la sindrome da morte improvvisa. Una giornata dedicata al cuore e all’amore per ricordare una giovanissima ragazza, Enrica, scomparsa improvvisamente lo scorso 13 Ottobre a soli 29 anni.

L’’iniziativa, in programma alle 16.30 nella sala XI del Castello dei Doria e promossa dal gruppo di volontariato "Le amiche di piazza”, in collaborazione con "Le amiche di Enrica" e la locale Pro loco, vedrà la partecipazione del dottor Gavino Casu (Direttore del reparto di Cardiologia dell'Ospedale San Francesco di Nuoro), della dottoressa Paola Berne (Cardiologia e Ricercatrice) e della Dottoressa Tatiana Fancello (biologa).

“La nostra isola è – si legge nella locandina – infatti sulla strada per diventare un centro di avanguardia, per lo studio delle diverse patologie che possono causare la morte improvvisa, attraverso l'analisi del profilo clinico delle persone, colpite dalla morte cardiaca imprevedibile, e dei loro famigliari. Attraverso l’esame del loro profilo ereditario si cerca infatti di diagnosticare le eventuali mutazioni genetiche, responsabili delle diverse malattie che possono causare la morte improvvisa, identificare le persone a rischio e cercare di proteggerle”.