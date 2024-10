Prima iniziativa della nuova Amministrazione comunale di Cheremule guidata dalla Sindaca Antonella Chessa. Sono infatti state promosse, in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi sociali, due giornate ad Alghero (spiaggia di Maria Pia), in programma per il 29 luglio e il 12 agosto, con partenza alle 7.30 e rientro alle 19.30.

Inoltre, sempre nell’ambito dell’estate 2018, si terranno tre gite, rispettivamente all’Aquafantasy dell’Isola Rossa (22 luglio), all’Aquadream di Baja Sardinia (5 agosto) e al Water Paradise di Sorso (26 agosto). Maggiori informazioni presso l’Ufficio dei Servizi sociali.