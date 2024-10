Undici zanne di elefante africano, cinque delle quali finemente intagliate, sono state consegnate spontaneamente al Corpo Forestale di Oristano da una famiglia di Arborea che le ha ricevute in eredità da un parente che aveva lavorato a lungo in Africa e che le aveva importate regolarmente in Italia negli anni '80.

L'eredità si è rivelata, però, troppo pesante da sostenere anche a causa del rischio di incorrere in una denuncia per violazione dei rigidi vincoli previsti dalle normative internazionali in materia di detenzione di animali, vivi o morti, e parti di animali a rischio di estinzione.

Nel caso di Arborea, la famiglia che ha ricevuto in eredità le zanne ha dichiarato comunque di non voler detenere per principio parti di animali a rischio di estinzione. Tutti i reperti consegnati sono stati trasferiti a Cagliari nell'Ufficio Cites della Direzione generale del Corpo Forestale.