Il Comune di Cossoine, in base alla deliberazione di Giunta numero 32 dello scorso 19 marzo, ha reso che, in occasione di Monumenti Aperti 2019 in programma sabato 25 e domenica 26 maggio, vuole coinvolgere le locali associazioni nell’organizzazione di una estemporanea di pittura (per la giornata di domenica 26 maggio) con l’obiettivo di la sua cultura e le sue tradizioni del paese.

Le proposte dovranno riguardare principalmente la progettazione, organizzazione, monitoraggio, segreteria, pubblicità dell’estemporanea (budget massimo 800 euro) e i premi degli artisti dell’estemporanea di pittura (1.700).

La domanda, sottoscritta dal Presidente o dal Legale Rappresentante dell’Ente proponente, dovrà essere presentate entro lunedì 15 Aprile alle 12,00 e dovrà contenere la descrizione dettagliata delle attività da realizzare con il piano finanziario di spesa.

Questi i criteri di assegnazione: Rappresentatività del soggetto richiedente dimostrata mediante: esperienza nella organizzazione di iniziative similari a quella proposta; radicamento nel territorio, rilevanza dell’attività svolta per la comunità cossoinese: 40 punti; grado di compartecipazione alle spese (si terrà conto del Piano finanziario di spesa): 20 punti, coinvolgimento di un numero di artisti pari o superiore a 20: 30 punti e iniziative collaterali ulteriori rispetto a quelle contenute nel Programma deliberato dall’Ente: 10 punti.