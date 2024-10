Gisella Trincas, presidente dell'associazione sarda per l'attuazione della riforma psichiatrica è stata eletta presidente UNASAM, L'Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale.

L’Assemblea dei Soci dell’UNASAM ha eletto il nuovo consiglio direttivo confermando Antonella Barbagallo Vice Presidente e Giancarlo Castagnoli Tesoriere e Segretario. I componenti del nuovo consiglio direttivo nazionale sono Alessandro Sirolli, Pasqualino Cirino, Anna Maria De Angelis, Nicola Scola, Roberto Pezzano, Valerio Canzian, Carmela Azzano e Cosimo Venerito. I Presidenti Onorari sono Ernesto Muggia e Girolamo Digilio.

L’assemblea dell’Unasam denuncia la costante violazione dei diritti umani delle persone che vivono l’esperienza della sofferenza mentale e invita il mondo della politica a considerare la salute mentale come bene primario da tutelare. Unasam sollecita il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e di tutti i luoghi di internamento.

Obbiettivo principale dell’Unasam è il riconoscimento alle persone della propria dignità, libertà, e del diritto a guarire e vivere come tutti nella società. L'Unasam non vuole nuove leggi, ma l’applicazione urgente delle buone leggi che in Italia sono state fatte.