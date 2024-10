Un tranquillo pomeriggio in compagnia di un’amica tra le campagne di Serbariu, a Carbonia, si è trasformato in un incubo per una donna, caduta mentre passeggiava in un pozzo non segnalato nella giornata di ieri.

L’amica ha immediatamente dato l’allarme e, come riporta l’Unione sarda, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Carbonia, gli operatori del 118 Solkisoccorso e l’elisoccorso proveniente da Cagliari, unitamente ai Carabinieri della stazione di Cortoghiana.

Ci sono volute circa due ore per tirare fuori la donna dal pozzo profondo diversi metri.