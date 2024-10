In data odierna, su un totale di 24 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano otto incendi per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del Corpo forestale.

Allarme in particolare a Villaputzu, dove due differenzi incendi hanno mandato in fumo 8 ettari di canneto e un ettaro di terreni coltivati.

Ad Arzana fiamme in località Monte Cummideddu ed elicottero in azione così come a Bonorva in località Funtana e figu. A Sindia l'elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Bosa ha supportato le squadre di terra nel contenimento delle fiamme che hanno devastato una superficie di circa 1.5 ettari di pascolo.

Fiamme anche a Villagrande Strisaili, Olbia (località Pittulongu) e Palmas Arborea.