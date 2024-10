Nei giorni scorsi, una delegazione del Comune di Porto Torres guidata dall’Assessora alla cultura Mara Rassu e dalla Presidente della Commissione Cultura, Samuela Falchi, ha fatto visita al Circolo dei Sardi di Firenze, in Piazza Santa Croce.

“I circoli sono presidi di riferimento – ha sottolineato la Rassu – non solo per i nostri corregionali emigrati, ma anche per tante persone non sarde che amano i nostri paesaggi, i monumenti, la cultura e le tradizioni, e che spesso attingono informazioni proprio dai circoli per programmare le loro visite in Sardegna. È stato un piacere incontrare il presidente e i soci, raccontare loro tutte le attività che Porto Torres sta portando avanti per promuovere il settore culturale e illustrare il percorso di recupero delle tradizioni che si concentra soprattutto nella nostra Festha Manna per i Martiri Turritani”.

Ad accogliere la delegazione il Presidente del Circolo dei Sardi di Firenze, Angelino Mereu. Tra i progetti illustrati anche “No photo reposare”, coordinato da Mattia Lilliu e dai giovani della Federazione associazioni sarde in Italia, un concorso fotografico trasformato poi in una mostra e in un libro donato al Comune.

“Il volume sarà presto messo a disposizione dei cittadini nella Biblioteca comunale – conclude l’esponente della Giunta Wheeler – e ho invitato i soci a partecipare alla prossima Festha Manna. Li ho informati su tutti i riti, a partire dal cammino notturno e dalla Carta del Pellegrino, proseguendo con le processioni e gli appuntamenti legati alla cultura del mare, come la Regata del Pescatore, e alla devozione verso i Martiri Turritani, con il corteo degli abiti tradizionali dei Comuni uniti dal culto per San Gavino. Una festa identitaria che ben rappresenta il nostro territorio che dà lustro alla Sardegna e che grazie a questo incontro diventa anche patrimonio di conoscenza di uno dei Circoli dei Sardi più importanti d’Italia”.