L'emozionante scoperta è stata fatta ieri sera, quando una crepa è comparsa sul manto stradale di Via Tavolara, in pieno centro cittadino.

La crepa si è presto trasformata in una pericolosa voragine facendo scattare l'allarme. Gli agenti della polizia locale hanno messo in sicurezza la zona e, sotto l'asfalto, hanno trovato evidenti tracce della presenza di una tomba. Ad un'analisi più approfondita pare che i resti siano quelli di una tomba punica, una sepoltura risalente al II secolo avanti Cristo, unna camera scavata nella roccia per accogliere due defunti e preceduta da un corridoio.

La strada è stata immediatamente transennata, sul posto si sono recati il comandante dei vigili urbani di Olbia, Gianni Serra, e il dirigente della Soprintendenza Rubens D'Oriano che domani deciderà come procedere.