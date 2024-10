Ploaghe ha deciso di puntare sulla mobilità sostenibile grazie all’attivazione della colonnina elettrica fatta installare dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Carlo Sotgiu.

L’infrastruttura elettrica, necessaria per chi punta ad uno sviluppo compatibile con l'ambiente e al contempo capace di attrarre turisti nel territorio, è abbinata a una piattaforma informatica in grado di comunicare a turisti e non solo della possibilità di ricarica a Ploaghe.

«Investire sulla sostenibilità ambientale è un dovere – ha commentato il primo cittadino-. Oltre a questi investimenti, grazie al bando regionale per l'efficientamento energetico che ci ha finanziato circa 700 mila euro, acquisiremo un'auto elettrica e installeremo ulteriori colonnine alimentate da tre importanti impianti fotovoltaici con accumulatori (Le famose smart grid presente nel programma di mandato del sindaco ndr), sia nelle scuole, che negli impianti sportivi e negli uffici comunali. Sarà il più grande programma di riduzione dei consumi mai attivato da questo comune».

Nel sito www.ecoesco.eu sono inseriti i luoghi di interesse, manifestazioni ed eventi e si darà la possibilità alle attività locali di essere inserite nel sistema usufruendo di una vetrina nazionale.