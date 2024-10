Insieme per una serata di beneficenza. Obiettivo, raccogliere fondi per l’acquisto di un defibrillatore semi-automatico che sarà a disposizione dell’Impianto Sportivo e del paese di Gavoi.

L’iniziativa, “Una cena per il cuore”, organizzata dal Presidente Salvatore Iacobini e dal Direttivo della Polisportiva San Gavino di Gavoi, si terrà venerdì 13 maggio, presso il Ristorante “Sa Valasa” in località Lago di Gusana, a partire dalle ore 20:00.

Saranno presenti i dirigenti e i giocatori della Polisportiva San Gavino.

L’evento nasce con l'intento di dotare il Palazzetto dello Sport di Gavoi, sede di numerose attività sportive, di un defibrillatore semi-automatico allo scopo di rendere possibile un soccorso tempestivo ed efficace, aumentando così la sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco.?

Inoltre, l’obiettivo è anche quello di richiamare l’attenzione dei cittadini su un tema sociale di così grande importanza.

Il Ministro della Salute ha prorogato di sei mesi l’entrata in vigore del “Decreto Balduzzi” sull’obbligatorietà dei defibrillatori sui campi e palestre di gioco. Il provvedimento del 2013 obbligava le società professionistiche a dotarsi di salvavita entro 6 mesi, 30 mesi invece era stato concesso per le dilettantistiche. Il termine era fissato al 20 gennaio 2016. La nuova data per l’entrata in vigore diventa il 20 luglio 2016.

“Il Defibrillatore oggi è obbligatorio, ma noi - affermano il Presidente Iacobini e il Direttivo della Polisportiva - sosteniamo che il collegamento immediato con il solo mondo dello sport è più che sbagliato. Conta la vita di tutti, che essi siano in un centro sportivo o semplicemente altrove”.

La cena, del costo di 25 euro, ha un menù che prevede antipasto, due primi, due secondi, contorni, digestivi.

La prevendita dei biglietti di ingresso è a cura degli stessi organizzatori.

“Tutti sono invitati a partecipare per passare insieme una piacevole serata. Contiamo sulla vostra collaborazione”. Parole del Presidente Iacobini e il Direttivo della Polisportiva.