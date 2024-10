In Sardegna

“Una canzone per te” è un importante evento organizzato dalla Diocesi di Alghero-Bosa e dal Servizio per la Pastorale Giovanile. Domenica 13 marzo, alle ore 18 presso le ex caserme Mura a Macomer, tanti artisti dell'isola metteranno a disposizione la propria Arte per una importante causa e regaleranno una serata di musica e tradizioni popolari.